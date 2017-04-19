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19.04.2017 16:48

При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, оказала поддержку в проведении XVI детского международного шахматного турнира, организованного Шахматной Федерацией Азербайджана совместно с шахматным клубом «Гянджлик» и Азербайджано-французским университетом.

В этом 7-раундном турнире, прошедшем с 9 по 14 апреля 2017 года по Швейцарской системе, в рамках правил ФИДЕ, приняли участие 56 молодых шахматистов возрастом 15 и ниже из таких стран как Азербайджан, Россия, Турция, Иран, Грузия, Франция, Португалия и Казахстан.

Азербайджанские шахматисты, набравшие наибольшее количество очков в ходе соревнований, получили возможности принять участие на Международном Турнире во Франции. Другие победители турнира получили смартфоны и другие ценные подарки от Bakcell.

Нужно отметить, что начиная с 2006 года, компания Bakcell оказала поддержку в проведении в Азербайджане целого ряда детских шахматных турниров, как местного, так и международного уровня.

О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]