Мэй попросила парламентариев поддержать ее решение о проведении досрочных выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила членов британского парламента поддержать ее решение о проведении досрочных выборов 8 июня.

В ходе выступления в Палате общин премьер-министр заявила, что досрочные выборы обеспечат стабильность и определенность в Великобритании, которая в скором времени вступит в переговоры о выходе из Европейского союза.

Как ожидается, британский парламент должен в среду утвердить дату досрочных выборов.

Ранее планировалось провести выборы в 2020 году.