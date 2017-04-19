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Регион 19.04.2017 17:26

Встреча президентов Турции и США запланирована перед саммитом НАТО в Вашингтоне

Президенты США и Турции встретятся в Вашингтоне в мае перед саммитом НАТО, сообщил в среду журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, договоренность о встрече достигнута в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Внешнеполитические ведомства определят приемлемую для обеих сторон дату встречи лидеров, сказал М.Чавушоглу.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 25 мая.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]