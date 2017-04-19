Встреча президентов Турции и США запланирована перед саммитом НАТО в Вашингтоне

Президенты США и Турции встретятся в Вашингтоне в мае перед саммитом НАТО, сообщил в среду журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, договоренность о встрече достигнута в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Внешнеполитические ведомства определят приемлемую для обеих сторон дату встречи лидеров, сказал М.Чавушоглу.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 25 мая.