Глава Еврокомиссии считает, что переговоры по Brexit начнутся после выборов 8 июня в Великобритании

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провел вечером 18 апреля телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"После этого разговора председатель считает, что настоящие политические переговоры по статье 50 (договора о ЕС, касающейся выхода из союза государства-члена - ИФ) начнутся после выборов, предусмотренных на 8 июня", - объявил пресс-секретарь.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он заметил, что "речь не идет о переносе чего бы то ни было".

"В любом случае, календарь переговоров не будет меняться, переговоры все равно должны были начинаться в июне, и это решение объявить парламентские выборы тут ни при чем. Как вы помните, в начале мая Комиссия представит проект рекомендаций, затем где-то 20-22 мая соберется Совет ЕС по общим вопросам. То есть, переговоры все равно стартовали бы в июне. Таким образом, не встает проблема переноса или изменения графика", - объяснил М.Схинас.

В ответ на вопрос, какой будет реакция Брюсселя, если в ходе избирательной кампании в Великобритании начнется обсуждение предстоящих переговоров, представитель Еврокомиссии заявил, что "избирательная кампания, которая откроется в связи с выборами в Соединенном Королевстве, - это дело британских избирателей".

"Это не наше дело. Мы не будем вмешиваться или проводить свою кампанию. Это не те предвыборные дебаты, в которых есть роль для Комиссии", - подчеркнул М.Схинас.

По его словам, Еврокомиссия будет придерживаться тех руководящих политических установок, которые Европейский Совет примет 29 апреля, и мандата на переговоры, который в конце мая будет предоставлен Советом ЕС по общим вопросам. "Таковы наши юридические рамки", - пояснил он.

М.Схинас повторил график действий Брюсселя на пути к переговорам о Brexit: 29 апреля состоится саммит ЕС по одобрению генеральных линий будущих переговоров; затем Еврокомиссия утвердит, как ожидается, 3 мая проект рекомендаций, а предположительно 22 мая (дата уточняется) соберется Совет ЕС по общим вопросам, который одобрит проект рекомендаций ЕК; 8 июня пройдут парламентские выборы в Великобритании, будет сформировано правительство, и в течение июня начнутся переговоры.