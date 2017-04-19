Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8246 RUR   0.0303 GBR   2.1833 TRY   0.4655

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.41 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 10° 16° 22 Апр 12° 18° 23 Апр 15°

Дальнее зарубежье 19.04.2017 17:47

Глава Еврокомиссии считает, что переговоры по Brexit начнутся после выборов 8 июня в Великобритании

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер провел вечером 18 апреля телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"После этого разговора председатель считает, что настоящие политические переговоры по статье 50 (договора о ЕС, касающейся выхода из союза государства-члена - ИФ) начнутся после выборов, предусмотренных на 8 июня", - объявил пресс-секретарь.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он заметил, что "речь не идет о переносе чего бы то ни было".

"В любом случае, календарь переговоров не будет меняться, переговоры все равно должны были начинаться в июне, и это решение объявить парламентские выборы тут ни при чем. Как вы помните, в начале мая Комиссия представит проект рекомендаций, затем где-то 20-22 мая соберется Совет ЕС по общим вопросам. То есть, переговоры все равно стартовали бы в июне. Таким образом, не встает проблема переноса или изменения графика", - объяснил М.Схинас.

В ответ на вопрос, какой будет реакция Брюсселя, если в ходе избирательной кампании в Великобритании начнется обсуждение предстоящих переговоров, представитель Еврокомиссии заявил, что "избирательная кампания, которая откроется в связи с выборами в Соединенном Королевстве, - это дело британских избирателей".

"Это не наше дело. Мы не будем вмешиваться или проводить свою кампанию. Это не те предвыборные дебаты, в которых есть роль для Комиссии", - подчеркнул М.Схинас.

По его словам, Еврокомиссия будет придерживаться тех руководящих политических установок, которые Европейский Совет примет 29 апреля, и мандата на переговоры, который в конце мая будет предоставлен Советом ЕС по общим вопросам. "Таковы наши юридические рамки", - пояснил он.

М.Схинас повторил график действий Брюсселя на пути к переговорам о Brexit: 29 апреля состоится саммит ЕС по одобрению генеральных линий будущих переговоров; затем Еврокомиссия утвердит, как ожидается, 3 мая проект рекомендаций, а предположительно 22 мая (дата уточняется) соберется Совет ЕС по общим вопросам, который одобрит проект рекомендаций ЕК; 8 июня пройдут парламентские выборы в Великобритании, будет сформировано правительство, и в течение июня начнутся переговоры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЫБОРЫ, BREXIT


Похожие новости


Лондон готов сохранить за гражданами ЕС право на свободный въезд в Британию после Brexit Главный переговорщик ЕС по Brexit призвал Лондон к спокойствию по вопросу Гибралтара Могерини не склонна преувеличивать последствия выхода Великобритании из ЕС в том, что касается вопросов обороны Туск изложил проект руководящих принципов переговоров о разводе ЕС с Великобританией Расходы Британии на "развод" с ЕС могут составить до 20 млрд евро Выходом Великобритании из ЕС можно заняться прямо сейчас, но этого нельзя сделать без уведомления из Лондона - Туск

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]