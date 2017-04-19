В Азербайджане подписаны документы о создании первого ЧКБ

Исландская "Creditinfo" и 21 азербайджанская организация в среду подписали документы об учреждении первого частного кредитного бюро (ЧКБ) в Азербайджане, заявил представитель Международной финансовой корпорации (IFC) Теймур Эйбатов на мероприятии, посвященном учреждению бюро.
"Среди местных организаций, помимо банков, есть одна небанковская кредитная организация и одна страховая компания", - заявил Т.Эйбатов, отметив, что в течение последних двух лет IFC оказывала консультационную поддержку этому процессу.
По словам учредителя и руководителя компании Creditinfo Рейнира Гретарссона, уже избран совет директоров бюро из 9 человек, генеральным директором выбран Эльчин Ахмедов.
"По сравнению с государственным кредитным бюро, частное бюро будет иметь больше источников информации и больше пользователей. Например, бюро будет получать информацию от лизинговых компаний, мобильных операторов, коммунальных учреждений и т.д.", - сказал Р.Гретарссон.
По его словам, бюро поможет финансовым организациям и кредиторам эффективнее оценивать риски, снизить их расходы, повысить доступность кредитных продуктов.
Как отметил заместитель главного исполнительного директора Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Асим Зульфугаров, создание частного кредитного бюро улучшит позиции Азербайджана в отчете Всемирного банка Doing Business.
"Сегодня кредитный реестр содержит информацию о 36% совершеннолетнего населения Азербайджана. Создание частного кредитного бюро позволит расширить этот охват", - сказал А.Зульфугаров.
Как сообщалось ранее, при создании ЧКБ 51% долевого участия будет принадлежать исландской организации Creditinfo Group, 49% - прочим участникам. Уставный капитал Бюро составит 2,2 млн евро. Creditinfo Group также будет оказывать техническую поддержку деятельности Бюро.
А.Ахундов
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