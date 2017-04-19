Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8246 RUR   0.0303 GBR   2.1833 TRY   0.4655

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.41 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 10° 16° 22 Апр 12° 18° 23 Апр 15°

Финансы 19.04.2017 16:58

В Азербайджане подписаны документы о создании первого ЧКБ

Исландская "Creditinfo" и 21 азербайджанская организация в среду подписали документы об учреждении первого частного кредитного бюро (ЧКБ) в Азербайджане, заявил представитель Международной финансовой корпорации (IFC) Теймур Эйбатов на мероприятии, посвященном учреждению бюро.

"Среди местных организаций, помимо банков, есть одна небанковская кредитная организация и одна страховая компания", - заявил Т.Эйбатов, отметив, что в течение последних двух лет IFC оказывала консультационную поддержку этому процессу.

По словам учредителя и руководителя компании Creditinfo Рейнира Гретарссона, уже избран совет директоров бюро из 9 человек, генеральным директором выбран Эльчин Ахмедов.

"По сравнению с государственным кредитным бюро, частное бюро будет иметь больше источников информации и больше пользователей. Например, бюро будет получать информацию от лизинговых компаний, мобильных операторов, коммунальных учреждений и т.д.", - сказал Р.Гретарссон.

По его словам, бюро поможет финансовым организациям и кредиторам эффективнее оценивать риски, снизить их расходы, повысить доступность кредитных продуктов.

Как отметил заместитель главного исполнительного директора Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Асим Зульфугаров, создание частного кредитного бюро улучшит позиции Азербайджана в отчете Всемирного банка Doing Business.

"Сегодня кредитный реестр содержит информацию о 36% совершеннолетнего населения Азербайджана. Создание частного кредитного бюро позволит расширить этот охват", - сказал А.Зульфугаров.

Как сообщалось ранее, при создании ЧКБ 51% долевого участия будет принадлежать исландской организации Creditinfo Group, 49% - прочим участникам. Уставный капитал Бюро составит 2,2 млн евро. Creditinfo Group также будет оказывать техническую поддержку деятельности Бюро.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЮРО, КРЕДИТНОЕ, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


MBNP поддерживает предложения о создании Частного кредитного бюро в Азербайджане Азербайджанские банки договорились о создании частного кредитного бюро

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]