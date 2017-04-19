Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) обратил внимание духовенства на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. Казахи надевают черную одежду в траурное время", - сказал глава государства.

Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией. "Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет с государством? Мы не допустим этого", - сказал он.

"Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего", - сказал Н.Назарбаев.

Глава государства, отметив важность религиозной грамотности среди населения, подчеркнул необходимость продвижения патриотического воспитания в деятельности имамов.

"Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере. Если в сердце человека присутствует любовь, то значит, у него есть вера. Мы должны двигаться навстречу цивилизованному миру, открывать для себя науку и знания. Вплоть до XVIII-XIX веков мусульманский мир был лидером во всем мире. Он был источником науки, родиной философов, врачей и писателей. Сейчас мы утратили лидирующие позиции в этих вопросах", - отметил Н.Назарбаев.

Президент подчеркнул, что в эпоху развития цифровых технологий Казахстан должен сохранить свои национальные ценности, культуру и традиции.

"Сегодня наши граждане получают различную информацию посредством интернета. Таким же образом они получают доступ к проповедям нетрадиционных течений. Для этого используются различные методы и технологии. Нам также необходимо использовать информационные технологии в борьбе с ними. В случае необходимости, государство готово поддержать ДУМК", - сказал он.

"В своей программной статье я уделил особое внимание программе "Туган жер", которая позволит нам собрать знания о каждом регионе, о каждой местности. Патриотизм должен быть в каждом из нас. В этой связи в своих проповедях просим обратить внимание именно на теме любви к Родине", - сказал президент Казахстана.