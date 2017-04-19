Американский сенатор хочет добиться лишения России права проводить ЧМ-2018 из-за сирийского конфликта

Сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь в среду заявил, что намерен направить в ФИФА письмо с призывом отказать России в праве проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года из-за ее политики в Сирии.
"Проведение Чемпионата мира по футболу имеет символическое значение, которое вознаграждает Россию и позволяет Владимиру Путину оставаться заметным на международной арене...", - сказал американский сенатор в интервью телеканалу WTNH News 8.
При этом Р.Блюменталь выразил готовность после отправки письма в ФИФА предпринять и "дальнейшие шаги в случае необходимости".
Помимо этого, на сайте телеканала был размещен опрос относительно того, нужно ли отказать России в праве на проведение ЧМ-2018. Так, на данный момент 57% респондентов ответили утвердительно на этот вопрос, тогда как около 42% высказались против.
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