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СНГ 19.04.2017 18:30

Американский сенатор хочет добиться лишения России права проводить ЧМ-2018 из-за сирийского конфликта

Сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь в среду заявил, что намерен направить в ФИФА письмо с призывом отказать России в праве проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года из-за ее политики в Сирии.

"Проведение Чемпионата мира по футболу имеет символическое значение, которое вознаграждает Россию и позволяет Владимиру Путину оставаться заметным на международной арене...", - сказал американский сенатор в интервью телеканалу WTNH News 8.

При этом Р.Блюменталь выразил готовность после отправки письма в ФИФА предпринять и "дальнейшие шаги в случае необходимости".

Помимо этого, на сайте телеканала был размещен опрос относительно того, нужно ли отказать России в праве на проведение ЧМ-2018. Так, на данный момент 57% респондентов ответили утвердительно на этот вопрос, тогда как около 42% высказались против.

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Тэги: США, РОССИЯ, СЕНАТОР, ФИФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]