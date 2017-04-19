В Казахстане при президенте республики создана Нацкомиссия по модернизации общественного сознания

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания, сообщил сайт главы государства.

Комиссия, которая создается при президенте республики, должна обеспечить "дальнейшее поступательное культурно-гуманитарное развитие страны", отмечается в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания.