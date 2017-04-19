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СНГ 19.04.2017 19:00

В Казахстане при президенте республики создана Нацкомиссия по модернизации общественного сознания

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об образовании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания, сообщил сайт главы государства.

Комиссия, которая создается при президенте республики, должна обеспечить "дальнейшее поступательное культурно-гуманитарное развитие страны", отмечается в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОБЩЕСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, КОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]