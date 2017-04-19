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СНГ 19.04.2017 19:14

Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту

Президент Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает пресс-служба главы государства.

"Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики", - отметили в пресс-службе.

Там также проинформировали, что на мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести три главных телеканала страны и Белорусского радио.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛАНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]