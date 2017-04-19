Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту

Президент Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает пресс-служба главы государства.

"Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики", - отметили в пресс-службе.

Там также проинформировали, что на мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести три главных телеканала страны и Белорусского радио.