Старшего брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге депортировали из Киргизии в РФ как возможного соучастника преступления

Старший брат предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова Акрам депортирован в РФ как подозреваемый в подготовке этот преступления, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Акрам Азимов был задержан в Оше (город на юге Киргизии) и депортирован в РФ", - подчеркнул источник, добавив, что тот "подозревается в соучастии в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга".

Ранее в среду младший брат подозреваемых Билал Азимов сообщил "Интерфаксу", что Акрам Азимов депортирован из Киргизии в РФ. "Акрам был вывезен из Ошского аэропорта в Москву. Его задержали в Оше и депортировали в Россию, так как он является гражданином РФ", - заявил Б.Азимов.

"В Оше Акрама ожидала операция, у него киста в голове", - добавил он, отметив, что отец братьев намерен нанять адвокатов для сыновей, и обратился к правозащитникам. "Мы не верим в их виновность, они не могли быть причастны к организации теракта, скорее всего, они стали жертвами обстоятельств", - сказал Б.Азимов.

По его словам, два старших брата купили земельный участок в Джалал-Абаде на юге Киргизии и хотели начать строительство дома в этом году. "Акрам приехал раньше, мы ждали, когда приедет Аброр, чтобы начать строительство", - сказал Б.Азимов.

Между тем, по словам соседей Азимова, дед Аброра по линии матери был известным местным богословом, много лет работал имамом в мечетях региона, а мать Вазира Азимова училась в медресе. В целом семья придерживалась традиционных религиозных взглядов и никогда не была радикальной.

Ранее родственники Азимовых сообщили, что 15 апреля к Акраму Азимову в больницу пришли сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и забрали его якобы на допрос, после чего они его не видели. Источник в правоохранительных органах Киргизии подтвердил агентству, что Акрам был вызван на допрос. "Однако он вскоре был отпущен", - сказал источник.

ГКНБ Киргизии тогда не комментировал информацию СМИ, "Интерфаксу" не удалось связаться с официальным представителем ГКНБ и получить комментарии по этому поводу.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

Аброр и Акрам Азимовы являются уроженцами юга Киргизии, этнические узбеки, в 2013 году получили гражданство России.