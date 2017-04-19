Президент Мальты отмечает важность поиска новых направлений для развития сотрудничества с Азербайджаном

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека отмечает важность определения новых областей для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.
Такое заявление она сделала на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает внешнеполитическое ведомство.
«Мари-Луиз Колейро Прека выразила удовлетворение сложившимся в последнее время высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Мальтой и подчеркнула важность определения новых сфер для дальнейшего продвижения сотрудничества», - сообщает пресс-служба.
Президент отметила особое значение развития отношений в сфере туризма, считает, что это создаст возможность для укрепления связей и более тесных контактов двух государств.
По ее словам, Мальта поддерживает сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом.
Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил роль Мальты в продвижении связей Баку с Брюсселем и проинформировал президента о переговорах по подписанию соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС.
Коснувшись процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, министр подчеркнул необходимость реализации положений четырех резолюций Совбеза ООН, требующих незамедлительного вывода оккупационных войск Армении с захваченных территорий Азербайджана.
Р.Бабаев
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