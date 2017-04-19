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Внешняя политика 19.04.2017 17:44

Президент Мальты отмечает важность поиска новых направлений для развития сотрудничества с Азербайджаном

Президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека отмечает важность определения новых областей для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Такое заявление она сделала на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает внешнеполитическое ведомство.

«Мари-Луиз Колейро Прека выразила удовлетворение сложившимся в последнее время высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Мальтой и подчеркнула важность определения новых сфер для дальнейшего продвижения сотрудничества», - сообщает пресс-служба.

Президент отметила особое значение развития отношений в сфере туризма, считает, что это создаст возможность для укрепления связей и более тесных контактов двух государств.

По ее словам, Мальта поддерживает сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом.

Э.Мамедъяров, в свою очередь, отметил роль Мальты в продвижении связей Баку с Брюсселем и проинформировал президента о переговорах по подписанию соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Коснувшись процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, министр подчеркнул необходимость реализации положений четырех резолюций Совбеза ООН, требующих незамедлительного вывода оккупационных войск Армении с захваченных территорий Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАЛЬТА, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]