В Финляндии полиции безопасности разрешат проводить разведывательную деятельность в интернете - СМИ

В Финляндии готовятся изменения в законодательстве, которые позволят полиции безопасности (SUPO) проводить разведывательную деятельность в электронном пространстве.
"Рабочие группы министерств внутренних дел, обороны и юстиции в среду вручили правительству свои меморандумы, предлагающие предоставить SUPO право на проведение сетевой разведывательной деятельности", - сообщил портал телерадиовещания Yle.
Это значит, что в дальнейшем SUPO сможет изучать электронную почту, СМС-сообщения и вести другие формы деятельности в сети.
Как заверяют разработчики законопроекта, массовое наблюдение за гражданами по-прежнему будет невозможно. Сетевую разведку всегда можно будет ограничить. Полиция безопасности получит право на разведывательную деятельность, только если национальная безопасность Финляндии подвергается угрозе. То есть наблюдать разрешается только за определенным объектом. Все материалы, обнаруженные в ходе наблюдения и касающиеся посторонних лиц, подлежат уничтожению.
Рабочие группы обосновывают свое предложение тем, что "Финляндия является одной из немногих стран, где нет закона о разведывательной деятельности".
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