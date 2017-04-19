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Финансы 19.04.2017 17:50

ЧКБ заинтересовано в увеличении числа участников - директор

Первое частное кредитное бюро (ЧКБ) в Азербайджане заинтересовано в расширении числа участников, сказал журналистам директор бюро Эльчин Ахмедов.

"Мы планируем, что состав кредитного бюро будет расширяться. Наша задача - привлечь в этот процесс как можно больше кредитных организаций", - сказал Э.Ахмедов.

Как сообщалось ранее, исландская Creditinfo и 21 азербайджанская организация в среду в Баку подписали документы об учреждении бюро.

"Creditinfo имеет долю в 51% в капитале, 49% - остальные учредители. Вероятнее всего, бюро будет называться Creditinfo Azerbaijan", - отметил он.

Э.Ахмедов добавил, что полноценно бюро заработает в течение 2017 года.

"Последующие шаги - это институциональное развитие бюро, сотрудничество с Creditinfo по привлечению системы базы данных, затем сотрудничество с Центральным кредитным реестром для миграции информации из реестра в бюро, и, конечно же, сотрудничество со всеми кредитными организациями", - сказал Э.Ахмедов.

А.Ахундов

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Тэги: ЧКБ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]