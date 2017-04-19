ЧКБ заинтересовано в увеличении числа участников - директор

Первое частное кредитное бюро (ЧКБ) в Азербайджане заинтересовано в расширении числа участников, сказал журналистам директор бюро Эльчин Ахмедов.
"Мы планируем, что состав кредитного бюро будет расширяться. Наша задача - привлечь в этот процесс как можно больше кредитных организаций", - сказал Э.Ахмедов.
Как сообщалось ранее, исландская Creditinfo и 21 азербайджанская организация в среду в Баку подписали документы об учреждении бюро.
"Creditinfo имеет долю в 51% в капитале, 49% - остальные учредители. Вероятнее всего, бюро будет называться Creditinfo Azerbaijan", - отметил он.
Э.Ахмедов добавил, что полноценно бюро заработает в течение 2017 года.
"Последующие шаги - это институциональное развитие бюро, сотрудничество с Creditinfo по привлечению системы базы данных, затем сотрудничество с Центральным кредитным реестром для миграции информации из реестра в бюро, и, конечно же, сотрудничество со всеми кредитными организациями", - сказал Э.Ахмедов.
А.Ахундов
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