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Внутренняя политика 19.04.2017 18:08

Президент Азербайджана распорядился о финансировании проектов молодежных организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манат с целью финансирования проектов молодежных организаций и молодежи, сообщает сайт главы государства.

«Согласно распоряжению, Молодежному фонду при президенте Азербайджана выделяются 3 млн манат для финансирования проектов, представленных молодежными организациями и физическими лицами в 16-29-летнем возрасте», - сказано в сообщении.

Финансовые средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Р.Бабаев

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Тэги: МОЛОДЕЖЬ, ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]