Президент Азербайджана распорядился о финансировании проектов молодежных организаций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манат с целью финансирования проектов молодежных организаций и молодежи, сообщает сайт главы государства.

«Согласно распоряжению, Молодежному фонду при президенте Азербайджана выделяются 3 млн манат для финансирования проектов, представленных молодежными организациями и физическими лицами в 16-29-летнем возрасте», - сказано в сообщении.

Финансовые средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Р.Бабаев