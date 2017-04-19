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Регион 19.04.2017 19:20

Избирательная комиссия Турции отклонила запрос оппозиции об аннулировании результатов конституционного референдума

Высшая избирательная комиссия Турции в среду отклонила запрос турецкой оппозиции об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны, сообщает в среду интернет-портал турецкого издания "Хюрриет".

Накануне глава комиссии заявил, что жалоба будет рассмотрена до полудня среды.

Ранее сообщалось, что представители турецкой оппозиции потребовали аннулировать результаты референдума из-за нарушений в ходе голосования. Часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но Высший избирательный совет Турции принял решение засчитать эти бюллетени

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений - 48,59% (23 млн 777 тыс. 014). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИЗБИРКОМ, ЖАЛОБА, ОТКЛОНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]