Избирательная комиссия Турции отклонила запрос оппозиции об аннулировании результатов конституционного референдума

Высшая избирательная комиссия Турции в среду отклонила запрос турецкой оппозиции об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны, сообщает в среду интернет-портал турецкого издания "Хюрриет".

Накануне глава комиссии заявил, что жалоба будет рассмотрена до полудня среды.

Ранее сообщалось, что представители турецкой оппозиции потребовали аннулировать результаты референдума из-за нарушений в ходе голосования. Часть конвертов и бюллетеней, использованных в ходе референдума, оказалась без печатей, но Высший избирательный совет Турции принял решение засчитать эти бюллетени

По итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений - 48,59% (23 млн 777 тыс. 014). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции - Стамбула, Анкары и Измира - голосовали против поправок.