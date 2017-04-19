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СНГ 19.04.2017 19:40

ФСБ: задержанный в Москве Акрам Азимов обеспечивал переправку денег для подготовки теракта в метро Петербурга

ФСБ России сообщает о задержании в Москве старшего брата одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова.

"ФСБ России в рамках возбужденного Следственным комитетом России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля 2017 года в метрополитене г.Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московский задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что "Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

В настоящее Акрам Азимов доставлен в Следственный комитет России для производства следственных действий, отметили в ЦОС ФСБ.

17 апреля этого года в Одинцовском районе Московской области был задержан Аброр Азимов, который, по данным ФСБ России, является одним из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга и осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ТЕРАКТ, ФСБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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