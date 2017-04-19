Президент Алиев утвердил положение о Госслужбе МЧС Азербайджана по контролю над маломерными судами и спасению на водах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в среду «Положение о Государственной службе Министерства по чрезвычайным ситуациям по контролю над маломерными судами и спасению на водах», сообщает сайт главы государства.

Согласно соответствующему Указу президента, правительству поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с Указом действующих нормативно-правовых актов президента; утвердить, согласовав с президентом, правила проведения технического осмотра баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, наплавных мостов, переправ и т.д.