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Внутренняя политика 19.04.2017 20:33

Президент Алиев утвердил положение о Госслужбе МЧС Азербайджана по контролю над маломерными судами и спасению на водах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в среду «Положение о Государственной службе Министерства по чрезвычайным ситуациям по контролю над маломерными судами и спасению на водах», сообщает сайт главы государства.

Согласно соответствующему Указу президента, правительству поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с Указом действующих нормативно-правовых актов президента; утвердить, согласовав с президентом, правила проведения технического осмотра баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, пляжей, наплавных мостов, переправ и т.д.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]