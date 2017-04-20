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СНГ 20.04.2017 14:24

Президент Белоруссии предлагает России вместе строить АЭС по всему миру

Белоруссия и РФ могут совместно возводить атомные электростанции в других странах, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

"Тот опыт, который приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией "Атомстройэкспорт" при строительстве Белорусской АЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов", - заявил А.Лукашенко в ходе его встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в четверг в Минске.

Президента Белоруссии цитирует его пресс-служба.

Глава государства отметил, что для республики очень важно, что "в этот процесс активно включили белорусов".

"Там работают очень многие наших компаний. До сих пор никто не получил замечаний по своему профессионализму. Значит, что мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы", - подчеркнул А.Лукашенко.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год.

Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, АЭС, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]