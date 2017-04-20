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Дальнее зарубежье 20.04.2017 14:40

Суд Пакистана вынесет решение по делу о коррупции против семьи премьера страны

Верховный суд Пакистана, как ожидается, вынесет вердикт в отношении семьи премьер-министра страны Наваза Шарифа в связи с обвинениями в коррупции, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отмечает агентство, дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией. Как отмечает АП, оппозиция продолжает надеяться на то, что премьер уйдет в отставку после вынесения судом обвинительного решения.

В том случае, если суд вынесет подобный вердикт, это может привести к серьезному кризису в правительстве, отмечает агентство.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, СЕМЬЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]