Суд Пакистана вынесет решение по делу о коррупции против семьи премьера страны

Верховный суд Пакистана, как ожидается, вынесет вердикт в отношении семьи премьер-министра страны Наваза Шарифа в связи с обвинениями в коррупции, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как отмечает агентство, дело против членов семьи Н.Шарифа было возбуждено после того, как в 2016 году стало известно о причастности его сыновей к так называемым "Панамским документам".

Судебный процесс по этому вопросу был инициирован на основании петиций, направленных оппозицией. Как отмечает АП, оппозиция продолжает надеяться на то, что премьер уйдет в отставку после вынесения судом обвинительного решения.

В том случае, если суд вынесет подобный вердикт, это может привести к серьезному кризису в правительстве, отмечает агентство.