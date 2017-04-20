Белоруссия не откажется от русского языка - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается отказываться от русского языка, но не забывает и белорусский.
"Подчеркиваю, (русский язык) - это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка", - цитирует А.Лукашенко президентская пресс-служба в ходе его встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в четверг в Минске.
Он считает несправедливой критику за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.
"То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?" - заявил А.Лукашенко.
Хотя, отметил он, "у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский".
"Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем", - резюмировал глава государства.
Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам
ВС Азербайджана открыли боевой огонь по условному противнику на учениях в сложных рельефных условиях - Минобороны
Депутатов парламента Азербайджана обяжут быть более внимательными с получением подарков и воздерживаться от оскорблений
Курс манат/доллар на 21 апреля - 1,7022 AZN/$1
Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель
Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав
Венесуэльская PDVSA спонсировала инаугурацию Трампа через американскую Citgo
Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»