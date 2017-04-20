Белоруссия не откажется от русского языка - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается отказываться от русского языка, но не забывает и белорусский.

"Подчеркиваю, (русский язык) - это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка", - цитирует А.Лукашенко президентская пресс-служба в ходе его встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в четверг в Минске.

Он считает несправедливой критику за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.

"То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?" - заявил А.Лукашенко.

Хотя, отметил он, "у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский".

"Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем", - резюмировал глава государства.