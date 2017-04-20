Глава МИД Германии проведет в Эрбиле переговоры с руководством Иракского Курдистана

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль находится с визитом в Иракском Курдистане.
Министр, прибывший в административный центр Иракского Курдистана город Эрбиль накануне вечером, проведет в четверг встречу с президентом региона Масудом Барзани.
Сообщивший об этом курдский спутниковый телеканал "Рудау" отметил, что Германия является одним из основных поставщиков оружия для армии Ирака и отрядов курдских ополченцев "пешмерга" с начала борьбы в 2014 году с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).
Накануне в Багдаде З.Габриэль заверил, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Ираку, включая и гуманитарную помощь.
Между тем, департамент военного сотрудничества Пентагона сообщил 19 апреля, что госдепартамент США одобрил продажу военной техники отрядам "пешмерга" в Ираке на сумму $295,6 млн.
По информации ведомства, техникой, запрошенной правительством Ирака, будут снабжены пехотные бригады и два батальона артиллерии поддержки.
Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению главного оплота ИГИЛ в стране - города Мосула.
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