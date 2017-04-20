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Дальнее зарубежье 20.04.2017 15:11

Глава МИД Германии проведет в Эрбиле переговоры с руководством Иракского Курдистана

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль находится с визитом в Иракском Курдистане.

Министр, прибывший в административный центр Иракского Курдистана город Эрбиль накануне вечером, проведет в четверг встречу с президентом региона Масудом Барзани.

Сообщивший об этом курдский спутниковый телеканал "Рудау" отметил, что Германия является одним из основных поставщиков оружия для армии Ирака и отрядов курдских ополченцев "пешмерга" с начала борьбы в 2014 году с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Накануне в Багдаде З.Габриэль заверил, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Ираку, включая и гуманитарную помощь.

Между тем, департамент военного сотрудничества Пентагона сообщил 19 апреля, что госдепартамент США одобрил продажу военной техники отрядам "пешмерга" в Ираке на сумму $295,6 млн.

По информации ведомства, техникой, запрошенной правительством Ирака, будут снабжены пехотные бригады и два батальона артиллерии поддержки.

Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению главного оплота ИГИЛ в стране - города Мосула.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ИРАК, КУРДИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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