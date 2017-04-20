В Париже обещают в ближайшие дни представить доказательства причастности Асада к атаке в Идлибе

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро пообещал, что Париж в ближайшие дни предъявит доказательства того, что сирийское правительство причастно к атаке в Идлибе.
"Мы представим доказательства того, что режим (Башара Асада - ИФ) действительно организовал эти удары с химическим оружием", - заявил он в эфире французского телевидения.
При этом глава французского МИД отметил, что подобные доказательства не могут быть представлены в настоящий момент, так как их изучение французскими спецслужбами и военной разведкой еще продолжается.
"В течение нескольких дней я смогу представить доказательство", - добавил Ж.-М.Эро.
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