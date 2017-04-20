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Дальнее зарубежье 20.04.2017 15:31

В Париже обещают в ближайшие дни представить доказательства причастности Асада к атаке в Идлибе

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро пообещал, что Париж в ближайшие дни предъявит доказательства того, что сирийское правительство причастно к атаке в Идлибе.

"Мы представим доказательства того, что режим (Башара Асада - ИФ) действительно организовал эти удары с химическим оружием", - заявил он в эфире французского телевидения.

При этом глава французского МИД отметил, что подобные доказательства не могут быть представлены в настоящий момент, так как их изучение французскими спецслужбами и военной разведкой еще продолжается.

"В течение нескольких дней я смогу представить доказательство", - добавил Ж.-М.Эро.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]