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Дальнее зарубежье 20.04.2017 15:42

Главные фавориты президентских выборов во Франции уверены, что добьются успеха в первом туре

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выразила уверенность, что опередит соперников по итогам первого тура выборов главы государства.

"Я буду во втором туре. Я буду лидером первого тура, потому что я знаю, что происходит невероятная мобилизация, невероятная динамика, я знаю достаточно хорошо своих избирателей и думаю, что они сделают так, что я буду первой вечером в воскресенье (по итогам голосования - ИФ)", - сказала М.Ле Пен в четверг в эфире радиостанции "Эроп-1".

В свою очередь кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон в четверг заявил, что добьется успеха в первом туре и выйдет во второй.

"Я буду во втором туре", - сказал Ф.Фийон в интервью газете "Фигаро".

В своей победе уверен также лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон, который ранее на этой неделе заверил своих сторонников в том, что одержит победу.

"В воскресенье мы победим, и это будет началом новой Франции", - заявил Э.Макрон во время митинга его сторонников в Париже в понедельник.

Кандидат от левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон также считает, что добьется успеха во время голосования и пройдет во второй тур президентских выборов.

Ранее Ж.-Л.Меланшон в интервью газете "Паризьен" заявил: "Я буду во втором туре... Если я выдвигаю свою кандидатуру на выборах, это значит, что я рассчитываю на победу".

Согласно последним опросам, главными претендентами на победу на выборах президента Франции считаются как раз Э.Макрон, М.Ле Пен, Ф.Фийон и Ж.-Л.Меланшон.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 23 апреля, второй запланирован на 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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