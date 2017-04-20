Главные фавориты президентских выборов во Франции уверены, что добьются успеха в первом туре

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выразила уверенность, что опередит соперников по итогам первого тура выборов главы государства.
"Я буду во втором туре. Я буду лидером первого тура, потому что я знаю, что происходит невероятная мобилизация, невероятная динамика, я знаю достаточно хорошо своих избирателей и думаю, что они сделают так, что я буду первой вечером в воскресенье (по итогам голосования - ИФ)", - сказала М.Ле Пен в четверг в эфире радиостанции "Эроп-1".
В свою очередь кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон в четверг заявил, что добьется успеха в первом туре и выйдет во второй.
"Я буду во втором туре", - сказал Ф.Фийон в интервью газете "Фигаро".
В своей победе уверен также лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон, который ранее на этой неделе заверил своих сторонников в том, что одержит победу.
"В воскресенье мы победим, и это будет началом новой Франции", - заявил Э.Макрон во время митинга его сторонников в Париже в понедельник.
Кандидат от левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон также считает, что добьется успеха во время голосования и пройдет во второй тур президентских выборов.
Ранее Ж.-Л.Меланшон в интервью газете "Паризьен" заявил: "Я буду во втором туре... Если я выдвигаю свою кандидатуру на выборах, это значит, что я рассчитываю на победу".
Согласно последним опросам, главными претендентами на победу на выборах президента Франции считаются как раз Э.Макрон, М.Ле Пен, Ф.Фийон и Ж.-Л.Меланшон.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 23 апреля, второй запланирован на 7 мая.
Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам
ВС Азербайджана открыли боевой огонь по условному противнику на учениях в сложных рельефных условиях - Минобороны
Депутатов парламента Азербайджана обяжут быть более внимательными с получением подарков и воздерживаться от оскорблений
Курс манат/доллар на 21 апреля - 1,7022 AZN/$1
Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель
Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав
Венесуэльская PDVSA спонсировала инаугурацию Трампа через американскую Citgo
Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»