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СНГ 20.04.2017 16:04

Директор ФСБ объявил об установлении заказчика теракта в Петербурге

Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен, сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

"Практически установлен. Да, да, установлен", - сказал А.Бортников журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля ФСБ РФ сообщила, что по делу о теракте в поселке Московский (новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения.

Аброр и Акрам Азимовы являются уроженцами юга Киргизии, этнические узбеки, в 2013 году получили гражданство России.

А.Азимов стал десятым фигурантом дела о теракте в метро северной столицы. Ранее под стражу судами Москвы и Санкт-Петербурга были отправлены девять подозреваемых.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТ, ЗАКАЗЧИК, ФСБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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