Директор ФСБ объявил об установлении заказчика теракта в Петербурге

Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен, сообщил глава ФСБ России Александр Бортников.

"Практически установлен. Да, да, установлен", - сказал А.Бортников журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля ФСБ РФ сообщила, что по делу о теракте в поселке Московский (новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения.

Аброр и Акрам Азимовы являются уроженцами юга Киргизии, этнические узбеки, в 2013 году получили гражданство России.

А.Азимов стал десятым фигурантом дела о теракте в метро северной столицы. Ранее под стражу судами Москвы и Санкт-Петербурга были отправлены девять подозреваемых.