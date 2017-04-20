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СНГ 20.04.2017 16:16

Задержан директор крупнейшего поставщика белорусской техники в Туркменистан

Следственный комитет Белоруссии сообщает о задержании председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева.

"Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Эрнеста Алексеева", - говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой.

По словам Ю.Гончаровой, дело возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Беларуси.

"Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия", - отметила она.

Холдинг Yaraw является одним из крупнейших поставщиков белорусской техники в Туркменистан.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БИЗНЕСМЕН, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]