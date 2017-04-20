Задержан директор крупнейшего поставщика белорусской техники в Туркменистан

Следственный комитет Белоруссии сообщает о задержании председателя совета директоров холдинга Yaraw Эрнеста Алексеева.

"Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Эрнеста Алексеева", - говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой.

По словам Ю.Гончаровой, дело возбуждено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч. 2 ст. 216 (Причинение имущественного ущерба без признаков хищения) Уголовного кодекса Беларуси.

"Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия", - отметила она.

Холдинг Yaraw является одним из крупнейших поставщиков белорусской техники в Туркменистан.