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СНГ 20.04.2017 16:27

Представители Гагаузии войдут в Высший совет безопасности Молдавии - президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил на своей странице в Facebook, что включит представителей Гагаузской автономии в состав Экономического совета при президенте, Высшего совета безопасности и Общественной палаты, которую он намерен создать.

По его словам, в ходе состоявшейся в четверг встречи с башканом (главой) автономии Ириной Влах стороны обменялись мнением о ситуации в республике и регионе, подчеркнув важность сохранения и развития сотрудничества на уровне главы государства и башкана Гагаузии.

"Подтвердил свою позицию и поддержку как Башкану, так и Исполкому автономии. В связи с этим предложил, чтобы представители Гагаузии более активно поддерживали инициативы президента и принимали участие в работе структур, которые создаются при главе государства. Договорились, что в ближайшие дни Башкан предложит кандидатуры в состав Экономического совета и Общественной палаты при президенте РМ, а также в Высший совет безопасности", - отметил И.Додон.

"Пришли к единой позиции, которая заключается в том, что при изменении избирательной системы, должна быть четко определена квота для Гагаузии", - сообщил президент Молдавии.

В завершение встречи президент выразил благодарность и признательность жителям автономии за доверие и поддержку.

Согласно законодательству, Высший Совет безопасности (ВСБ) Молдавии утверждается указом президента. И.Додон подписал указ о формировании Совета 10 марта. В его состав вошли руководители республики, силовых структур и советники президента. В свою очередь, в Гагаузии его подвергли критике за то, что в составе ВСБ не нашлось места представителям автономии.

Во втором туре выборов президента Молдавии, которые состоялись 13 ноября 2016 года, более 96% избирателей Гагаузской автономии проголосовали за кандидатуру И.Додона.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ, ГОССТРУКТУРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]