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Внутренняя политика 20.04.2017 14:20

Депутатов парламента Азербайджана обяжут быть более внимательными с получением подарков и воздерживаться от оскорблений

Законопроект «О правилах этичного поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджана» рассмотрен в четверг на совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному устройству.

Согласно статье 10 законопроекта, депутаты парламента не могут требовать или же принимать подарки, способные повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей, либо создающие впечатление предоставленных взамен на выполнение ими обязанностей, либо в виде вознаграждения.

В документе отмечается, что указанное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством и подарки, стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную в законе «О борьбе с коррупцией».

Данный законопроект рекомендует депутатам в случае затруднений, касающихся решения принять подарок или ответить на гостеприимство, узнать мнение Дисциплинарной комиссии парламента и поступить в соответствии с ним.

Кроме того, законопроект обязывает депутатов воздерживаться от использования оскорбительных выражений. В частность согласно ст.4 депутаты Милли Меджлиса не должны использовать оскорбительные, грубые слова, нарушающие права, свободы, законные интересы людей, унижающие их честь и достоинство.

В отношении депутатов, допустивших нарушение установленных норм, будут применяться административные меры.

По итогам обсуждений документ рекомендован для обсуждения на пленарном заседании парламента.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ДЕПУТАТЫ, ПОВЕДЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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