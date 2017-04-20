Депутатов парламента Азербайджана обяжут быть более внимательными с получением подарков и воздерживаться от оскорблений

Законопроект «О правилах этичного поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджана» рассмотрен в четверг на совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному устройству.
Согласно статье 10 законопроекта, депутаты парламента не могут требовать или же принимать подарки, способные повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей, либо создающие впечатление предоставленных взамен на выполнение ими обязанностей, либо в виде вознаграждения.
В документе отмечается, что указанное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством и подарки, стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную в законе «О борьбе с коррупцией».
Данный законопроект рекомендует депутатам в случае затруднений, касающихся решения принять подарок или ответить на гостеприимство, узнать мнение Дисциплинарной комиссии парламента и поступить в соответствии с ним.
Кроме того, законопроект обязывает депутатов воздерживаться от использования оскорбительных выражений. В частность согласно ст.4 депутаты Милли Меджлиса не должны использовать оскорбительные, грубые слова, нарушающие права, свободы, законные интересы людей, унижающие их честь и достоинство.
В отношении депутатов, допустивших нарушение установленных норм, будут применяться административные меры.
По итогам обсуждений документ рекомендован для обсуждения на пленарном заседании парламента.
Р.Бабаев
Курс манат/доллар на 21 апреля - 1,7022 AZN/$1
Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель
Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав
Венесуэльская PDVSA спонсировала инаугурацию Трампа через американскую Citgo
Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Ирано-китайское соглашение о перепрофилировании ядерного реактора в Араке на мирные исследования будет подписано в воскресенье в Вене
В НАТО отклонили приглашение на московскую конференцию по международной безопасности
Памела Андерсон призвала голосовать за Меланшона на президентских выборах во Франции
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»