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Бизнес и законодательство 20.04.2017 14:35

Азербайджан приглашает бизнесменов из ОАЭ инвестировать в сферы промышленности, АПК, IT, туризма

Азербайджан приглашает бизнесменов из ОАЭ инвестировать в сферы промышленности, АПК, информационных технологий, туризма, отмечается в сообщении азербайджанского министерства экономики.

Такое заявление азербайджанской стороной было сделано на бизнес-форуме, который состоялся накануне в ОАЭ при участии предпринимателей двух стран.

Предприниматели на форуме представляли сферы промышленности, в том числе пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и др.

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым провела встречи с представителями компанияй DP World Group, VPS Healthcare и др. Делегация в четверг примет участие в шестом заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ИНВЕСТИЦИИ, СФЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]