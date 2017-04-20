Азербайджан приглашает бизнесменов из ОАЭ инвестировать в сферы промышленности, АПК, IT, туризма

Азербайджан приглашает бизнесменов из ОАЭ инвестировать в сферы промышленности, АПК, информационных технологий, туризма, отмечается в сообщении азербайджанского министерства экономики.
Такое заявление азербайджанской стороной было сделано на бизнес-форуме, который состоялся накануне в ОАЭ при участии предпринимателей двух стран.
Предприниматели на форуме представляли сферы промышленности, в том числе пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и др.
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым провела встречи с представителями компанияй DP World Group, VPS Healthcare и др. Делегация в четверг примет участие в шестом заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ.
А.Ахундов
Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам
ВС Азербайджана открыли боевой огонь по условному противнику на учениях в сложных рельефных условиях - Минобороны
Депутатов парламента Азербайджана обяжут быть более внимательными с получением подарков и воздерживаться от оскорблений
Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав
Венесуэльская PDVSA спонсировала инаугурацию Трампа через американскую Citgo
Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Ирано-китайское соглашение о перепрофилировании ядерного реактора в Араке на мирные исследования будет подписано в воскресенье в Вене
В НАТО отклонили приглашение на московскую конференцию по международной безопасности
Памела Андерсон призвала голосовать за Меланшона на президентских выборах во Франции
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»