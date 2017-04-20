Азербайджан приглашает бизнесменов из ОАЭ инвестировать в сферы промышленности, АПК, IT, туризма

Азербайджан приглашает бизнесменов из ОАЭ инвестировать в сферы промышленности, АПК, информационных технологий, туризма, отмечается в сообщении азербайджанского министерства экономики.

Такое заявление азербайджанской стороной было сделано на бизнес-форуме, который состоялся накануне в ОАЭ при участии предпринимателей двух стран.

Предприниматели на форуме представляли сферы промышленности, в том числе пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительства, туризма, финансов и др.

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым провела встречи с представителями компанияй DP World Group, VPS Healthcare и др. Делегация в четверг примет участие в шестом заседании совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ.

А.Ахундов