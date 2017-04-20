Атамбаев назначил своего бывшего водителя советником президента Киргизии на общественных началах

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назначил бывшего заместителя руководителя своего аппарата Икрамжана Илмиянова советником главы государства на общественных началах, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе киргизского лидера.

"Распоряжение о назначении И.Илмиянова было подписано президентом А.Атамбаевым 20 апреля", - отметил собеседник агентства.

И.Илмиянов входит в близкое окружение президента А.Атамбаева. СМИ приписывают ему серьезное влияние на внутреннюю политику.

В середине 2000-х годов И.Илмиянов работал у бывшего тогда в оппозиции А.Атамбаева водителем, телохранителем, помощником.

С 2011 по 2012 годы занимал должность заместителя руководителя аппарата президента Киргизии. В 2012-2015 года он был первым замглавы президентского аппарата.

В 2014 году его имя упоминалось в связи с переделом собственности в одной из крупнейших русскоязычных газет Киргизии "Вечерний Бишкек", владелец которой обвинил И.Илмиянова в рейдерском захвате издания. Советник президента подал в этой связи иск в суд и выиграл процесс.

В 2015 году И.Илмиянов баллотировался в парламент по спискам пропрезидентской Социал-демократической партии (СДПК) Киргизии, был в списке под №50, в 2017 году мог получить мандат, но отказался от него.