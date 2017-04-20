Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе-феврале увеличился в 4,3 раза

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-феврале 2017 года составил 23 тыс. 428,1 тонн, что в 4,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

"Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $5 млн 990 тыс. (рост в 3,2 раза)", - отметили в Госкомстате.

Кроме того, в январе-феврале 2017 года в Азербайджан импортировано 3 тыс. 495,3 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (спад на 83,5%) на сумму $666,6 тыс. (спад на 57,2%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 46 тыс. 113,3 тонн продукции сталепроката (рост на 36,3%) на $26 млн 741,7 тыс., брусков из черных металлов – 9 тыс. 183,2 тонн (спад на 18%) на $5 млн 656,7 тыс., угольников из черных металлов – 4 тыс. 798,4 тонн (рост на 26,8%) на $3 млн 334,6 тыс., труб из черных металлов – 14 тыс. 168,8 тонн (спад на 67,2%) на $23 млн 391,3 тыс.

Н.Аббасова