ООО "Атеф Русс" (Астрахань, "дочка" азербайджанской группы "Атеф") приступило к строительству в особой экономической зоне "Лотос" завода по производству электротехнического оборудования, инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии закладки первого камня.

"Основная продукция завода - высококачественное электротехническое оборудование. Мы ставим задачу снизить долю импортного оборудования на российском рынке и занять до 10 его процентов", - сказал гендиректор ООО "Атеф Русс" Тофик Гамидов.

Он уточнил, что произведенное предприятием оборудование будет на 50% дешевле импортных аналогов.

По данным администрации Астраханской области, планируется строительство двух производственных корпусов. В первом будет размещено производство электрощитового оборудования, во втором - укрупнительная сборка и испытание трансформаторов. Проектная мощность завода составит 2 тыс. комплектов трансформаторов и электрощитового оборудования в год (порядка 3,6 тыс. тонн).

Запланировано производство силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций, комплектных распределительных устройств, низковольтных шкафов постоянного тока, распределительных устройств для железнодорожного транспорта, комплектных тяговых подстанций для метрополитенов. Планируемые инвестиции в проект - более 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект планировались в объеме $16,9 млн.

По данным базы СПАРК-Интерфакс", ООО "Атеф" на 50% принадлежит физлицу, еще 50% владеет ООО "Атеф группа компаний" (Баку).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ноябре 2014 года подписал постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории Наримановского района Астраханской области.

В настоящее время официально статус резидента ОЭЗ имеет компания "Свои" (учредитель - ООО "Поликомплекс", Москва), которая планирует разместить там производство биоразлагаемых систем орошения. Общий объем инвестиций в проект - 415 млн рублей. Вторым резидентом стал крупнейший в Астраханской области "Судостроительный завод "Лотос" (структура ОСК). В октябре 2016 года экспертный совет зоны принял решение о признании резидентами зоны ООО "Атеф Русс" с проектом по созданию производства электротехнического оборудования и ООО "Мединтех" (Москва), планирующего вложить около $10 млн в создание производства одноразовых шприцев.

А.Азизов