Самолеты ВВС США и Южной Кореи проводят совместные учения

Более 100 самолетов ВВС США и Южной Кореи участвуют на южнокорейской территории в учениях Max Thunder, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Фактически маневры стартовали еще 14 апреля, однако официально об их проведении объявили только сейчас. Планируется, что продолжительность учений составит две недели.

Таким образом, как отмечает ЭФЭ, завершение Max Thunder по времени совпадет с завершением и других американо-южнокорейских маневров - Foal Eagle, в которых принимают участие сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы стран.