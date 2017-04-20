Памела Андерсон призвала голосовать за Меланшона на президентских выборах во Франции

Член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW), актриса Памела Андерсон поддержала кандидата в президенты Франции от движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона.

"За Ле Пен и Меланшоном следили США, и оба они обещали предоставить Джулиану Ассанжу убежище/гражданство. Меланшоном - верным другом животных, борцом против климатического изменения и сторонника Справедливости для всех, - упоминался даже орден Почетного легиона", - написала актриса на своем сайте.

"Господина Меланшона в президенты!" - заключила П.Андерсон.

Ранее за Ж.-Л.Меланщона призвали голосовать американские актеры Дэнни Гловер и Марк Руффало.