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Дальнее зарубежье 20.04.2017 17:02

Памела Андерсон призвала голосовать за Меланшона на президентских выборах во Франции

Член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW), актриса Памела Андерсон поддержала кандидата в президенты Франции от движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона.

"За Ле Пен и Меланшоном следили США, и оба они обещали предоставить Джулиану Ассанжу убежище/гражданство. Меланшоном - верным другом животных, борцом против климатического изменения и сторонника Справедливости для всех, - упоминался даже орден Почетного легиона", - написала актриса на своем сайте.

"Господина Меланшона в президенты!" - заключила П.Андерсон.

Ранее за Ж.-Л.Меланщона призвали голосовать американские актеры Дэнни Гловер и Марк Руффало.

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Тэги: США, АКТРИСА, ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]