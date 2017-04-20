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Регион 20.04.2017 17:31

Ирано-китайское соглашение о перепрофилировании ядерного реактора в Араке на мирные исследования будет подписано в воскресенье в Вене

Иран и Китай подпишут в воскресенье, 23 апреля, в Вене контракт о реконструкции ядерного реактора на тяжелой воде в Араке, сообщили в четверг иранские СМИ.

Перестройка реактора в Араке предусмотрена Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, подписанным 14 июля 2015 года в Вене.

В соответствии с этим документом, Иран перепроектирует и перестроит модернизированный тяжеловодный исследовательский реактор в Араке таким образом, что он не будет нарабатывать плутоний оружейного качества.

После реконструкции реактор будет обеспечивать проведение ядерных исследований в мирных целях и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

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Тэги: ИРАН, РЕАКТОР, КИТАЙ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]