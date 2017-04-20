Ирано-китайское соглашение о перепрофилировании ядерного реактора в Араке на мирные исследования будет подписано в воскресенье в Вене

Иран и Китай подпишут в воскресенье, 23 апреля, в Вене контракт о реконструкции ядерного реактора на тяжелой воде в Араке, сообщили в четверг иранские СМИ.

Перестройка реактора в Араке предусмотрена Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, подписанным 14 июля 2015 года в Вене.

В соответствии с этим документом, Иран перепроектирует и перестроит модернизированный тяжеловодный исследовательский реактор в Араке таким образом, что он не будет нарабатывать плутоний оружейного качества.

После реконструкции реактор будет обеспечивать проведение ядерных исследований в мирных целях и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.