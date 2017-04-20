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Финансы 20.04.2017 15:45

Вкладчики United Credit Bank за первый день получили компенсаций на сумму около 319 тыс. манатов

Вкладчики United Credit Bank за первый день получили компенсаций на сумму свыше 318,725 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).

Как сообщалось ранее, ADIF 19 апреля начал выплату компенсаций по застрахованным вкладам в United Credit Bank.

В целом, вкладчики 11 закрытых в 2016 году банков в Азербайджане получили компенсаций на общую сумму свыше 727,495 млн манатов.

В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,433 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,161 млн манатов, Gandjabank – 976,44 тыс. манатов.

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 54,624 млн манатов, Parabank - 43,201 млн манатов, Kredobank - 27,771 млн манатов, Dekabank - 3,087 млн манатов.

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,282 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 1,974 млн манатов.

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 436,667 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ADIF, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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