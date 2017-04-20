ВС Азербайджана открыли боевой огонь по условному противнику на учениях в сложных рельефных условиях - Минобороны

Артиллерия, авиация и подразделения спецвойск Вооруженных сил Азербайджана провели этап боевой стрельбы в рамках широкомасштабных военных учений, сообщает Минобороны республики.

«В ходе широкомасштабных учений проведен этап боевой стрельбы. В соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника, осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

«В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем»,- отмечает оборонное ведомство.

Широкомасштабные военные учения проходят в Азербайджане 16-21 апреля. На учения привлечены до 30 тыс. военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

Учения проводятся с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

Ф.Исазаде