ВС Азербайджана открыли боевой огонь по условному противнику на учениях в сложных рельефных условиях - Минобороны

Артиллерия, авиация и подразделения спецвойск Вооруженных сил Азербайджана провели этап боевой стрельбы в рамках широкомасштабных военных учений, сообщает Минобороны республики.
«В ходе широкомасштабных учений проведен этап боевой стрельбы. В соответствии с планом, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, подразделения специальных войск, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что в сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника, осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.
«В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы и маневры подразделениями и огнем»,- отмечает оборонное ведомство.
Широкомасштабные военные учения проходят в Азербайджане 16-21 апреля. На учения привлечены до 30 тыс. военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.
Учения проводятся с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.
Ф.Исазаде
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