Налоговые долги в госбюджет Азербайджана в I квартале сократились на 28%

Налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана на 1 апреля 2017 года составляют 1 млрд 16,626 млн манатов, что на 27,9% меньше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

"Налоговые долги на 1 апреля 2017 года на общую сумму 1 млрд 16,626 млн манатов имеют 41,352 тыс. налогоплательщика. Число должников в I-ом квартале 2017 года увеличилось на 3,7%, тогда как суммарная их налоговая задолженность сократилась на 27,9%", - отметили в ведомстве.

По данным Минналогов в первом квартале текущего года у 35,542 тыс. налогоплательщиков образовались долги на сумму 251 млн 86,4 тыс. манатов, тогда как 34,07 тыс. налогоплательщиков погасили долги на сумму 643 млн 831,1 тыс. манатов.

Минналогов отмечает, что в рамках закона "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года" были списаны задолженности 69,329 тыс. налогоплательщиков на сумму 728 млн 83,1 тыс. манатов.

Кроме этого, в рамках этого закона списаны долги по финансовым санкциям на 13 млн 760,9 тыс. манатов, которые имелись у 4,428 тыс. налогоплательщиков. Для списания налоговых задолженностей ими было выплачено 8 млн 13,1 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, закон предусматривает полное списание процентов, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций.

Санкции, примененные в соответствии со ст. 58. п.7 Налогового Кодекса и касающиеся главным образом нарушения правил операций с наличностью, также предполагается полностью списать, другие же финансовые санкции предлагается списывать поэтапно.

Согласно закону, если налогоплательщик в течение января 2017 года погашает 30% задолженности по финансовым санкциям, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года выплачивает 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года погашает 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%.

А.Азизов