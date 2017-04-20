Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.826 RUR   0.0301 GBR   2.1802 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.44 Brent   52.93

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 17° 22 Апр 16° 23 Апр 11° 17°

Финансы 20.04.2017 15:58

Налоговые долги в госбюджет Азербайджана в I квартале сократились на 28%

Налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана на 1 апреля 2017 года составляют 1 млрд 16,626 млн манатов, что на 27,9% меньше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

"Налоговые долги на 1 апреля 2017 года на общую сумму 1 млрд 16,626 млн манатов имеют 41,352 тыс. налогоплательщика. Число должников в I-ом квартале 2017 года увеличилось на 3,7%, тогда как суммарная их налоговая задолженность сократилась на 27,9%", - отметили в ведомстве.

По данным Минналогов в первом квартале текущего года у 35,542 тыс. налогоплательщиков образовались долги на сумму 251 млн 86,4 тыс. манатов, тогда как 34,07 тыс. налогоплательщиков погасили долги на сумму 643 млн 831,1 тыс. манатов.

Минналогов отмечает, что в рамках закона "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года" были списаны задолженности 69,329 тыс. налогоплательщиков на сумму 728 млн 83,1 тыс. манатов.

Кроме этого, в рамках этого закона списаны долги по финансовым санкциям на 13 млн 760,9 тыс. манатов, которые имелись у 4,428 тыс. налогоплательщиков. Для списания налоговых задолженностей ими было выплачено 8 млн 13,1 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, закон предусматривает полное списание процентов, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций.

Санкции, примененные в соответствии со ст. 58. п.7 Налогового Кодекса и касающиеся главным образом нарушения правил операций с наличностью, также предполагается полностью списать, другие же финансовые санкции предлагается списывать поэтапно.

Согласно закону, если налогоплательщик в течение января 2017 года погашает 30% задолженности по финансовым санкциям, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года выплачивает 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года погашает 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАЛОГИ, ДОЛГИ


Похожие новости


Налоговые долги в госбюджет Азербайджана за 9 месяцев сократились на 31% Налоговые долги в Азербайджане составляют около 1,4 млрд манатов Налоговые долги в Азербайджане за 2014г сократились на 10% Налоговые долги в Азербайджане за 9 месяцев снизились на 5% Налоговые долги в Азербайджане в I полугодии снизились на 7% Налоговые долги в Азербайджане в I квартале снизились на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]