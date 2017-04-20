Налоговые долги в госбюджет Азербайджана в I квартале сократились на 28%

Налоговые задолженности в госбюджет Азербайджана на 1 апреля 2017 года составляют 1 млрд 16,626 млн манатов, что на 27,9% меньше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.
"Налоговые долги на 1 апреля 2017 года на общую сумму 1 млрд 16,626 млн манатов имеют 41,352 тыс. налогоплательщика. Число должников в I-ом квартале 2017 года увеличилось на 3,7%, тогда как суммарная их налоговая задолженность сократилась на 27,9%", - отметили в ведомстве.
По данным Минналогов в первом квартале текущего года у 35,542 тыс. налогоплательщиков образовались долги на сумму 251 млн 86,4 тыс. манатов, тогда как 34,07 тыс. налогоплательщиков погасили долги на сумму 643 млн 831,1 тыс. манатов.
Минналогов отмечает, что в рамках закона "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года" были списаны задолженности 69,329 тыс. налогоплательщиков на сумму 728 млн 83,1 тыс. манатов.
Кроме этого, в рамках этого закона списаны долги по финансовым санкциям на 13 млн 760,9 тыс. манатов, которые имелись у 4,428 тыс. налогоплательщиков. Для списания налоговых задолженностей ими было выплачено 8 млн 13,1 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, закон предусматривает полное списание процентов, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций.
Санкции, примененные в соответствии со ст. 58. п.7 Налогового Кодекса и касающиеся главным образом нарушения правил операций с наличностью, также предполагается полностью списать, другие же финансовые санкции предлагается списывать поэтапно.
Согласно закону, если налогоплательщик в течение января 2017 года погашает 30% задолженности по финансовым санкциям, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года выплачивает 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года погашает 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%.
А.Азизов
Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам
ВС Азербайджана открыли боевой огонь по условному противнику на учениях в сложных рельефных условиях - Минобороны
Депутатов парламента Азербайджана обяжут быть более внимательными с получением подарков и воздерживаться от оскорблений
Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав
Венесуэльская PDVSA спонсировала инаугурацию Трампа через американскую Citgo
Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Приоритетом переговоров по Brexit будут права граждан - представитель Еврокомиссии
Ирано-китайское соглашение о перепрофилировании ядерного реактора в Араке на мирные исследования будет подписано в воскресенье в Вене
В НАТО отклонили приглашение на московскую конференцию по международной безопасности
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»