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Дальнее зарубежье 20.04.2017 17:43

Приоритетом переговоров по Brexit будут права граждан - представитель Еврокомиссии

В Брюсселе в курсе сообщений СМИ о том, что британский премьер Тереза Мэй якобы намерена провести Brexit по "жесткому" варианту с ограничением прав свободного передвижения для европейских граждан, но Еврокомиссия реагирует только на факты, заявила журналистам официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что существуют политические установки для этих переговоров, и в этих политических ориентирах права граждан фигурируют на первом месте", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, может ли Еврокомиссия снять соответствующие обеспокоенности граждан с обеих сторон, которые чувствуют себя заложниками Brexit.

М.Андреева напомнила высказывание председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что "права граждан ни в коем случае не могут использоваться в качестве разменной монеты на переговорах".

"Необходимо, чтобы на этих переговорах граждане по обе стороны Ла-Манша были уверены, что их права будут уважаться и реализовываться недискриминационным образом. Это главный аспект переговоров, но нужно дождаться, чтобы они начались", - отметила представитель Еврокомиссии.

Она сообщила, что председатель Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер направится 26 апреля в Лондон в сопровождении координатора ЕС по переговорам о Brexit Мишеля Барнье и ряда своих ближайших сотрудников по приглашению премьер-министра Великобритании Т.Мэй для обсуждения процесса переговоров по статье 50 договора о Евросоюзе.

По словам М.Андреевой, частью дискуссий этого визита станет подготовка предварительных этапов переговоров. Она также напомнила график подготовки рекомендаций Еврокомиссии по Brexit, которые будут утверждены к концу мая и лягут в основу переговоров.

Пресс-секретарь уточнила в ответе на вопрос, что в планы Ж.-К.Юнкера не входит встречаться с представителями британской оппозиции, так как цель визита строго ограничена предстоящими переговорами.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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