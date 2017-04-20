Аэропорт Минска попал в число самых пунктуальных аэропортов мира

Аэропорт столицы Белоруссии попал в перечень наиболее пунктуальных аэровокзалов мира по версии британской компании OAG, специализирующейся на авиационной информации, сообщает в четверг британская газета "Дейли телеграф".

Высший результат в пять звезд в рейтинге получили 11 аэропортов, среди них, в частности, - аэропорт Бове (Франция), аэропорт Токусима (Япония), аэропорт Бирмингем (Великобритания) и Национальный аэропорт "Минск" (Белоруссия). Согласно данным компании, не менее 90% авиарейсов в этих аэропортов прибывали и отправлялись без задержек.

В рейтинг вошел российский Международный аэропорт Шереметьево, ему присвоены две звезды. Такую же оценку получили, в частности, аэропорт Мюнхен (Германия), аэропорт Вена-Швехат (Австрия).

Более низкую оценку в одну звезду получили такие аэропорты, как, например, международный аэропорт Амстердама (Нидерланды), Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (США), Международный аэропорт Пальма-де-Мальорки (Испания), аэропорт на острове Ибица (Испания), Международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (США), Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери (Франция), Международный аэропорт Майами (США) и аэропорт Цюриха (Швейцария).

Кроме того, OAG также опубликовала рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний. Высшего балла в пять звезд удостоились только три компании: Safair (южноафриканская авиакомпания), Jazeera Airways (кувейтская авиакомпания) и Air Baltic Corporation (латвийская авиакомпания).

Рейтинг OAG основан на данных, полученных компанией за прошедшие 12 месяцев. Подобный рейтинг компания публикует два раза в год - в апреле и октябре.