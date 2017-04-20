Трамп примет участие в саммитах АСЕАН, ВАС и АТЭС

Президент США Дональд Трамп примет участие в ноябре в саммитах трех азиатских региональных объединений, членами двух из которых является Россия.
Находящийся в Джакарте вице-президент США Майк Пенс сообщил в четверг, что Д.Трамп будет участвовать в ноябре на Филиппинах во встрече в верхах АСЕАН, а также в Восточноазиатском саммите (ВАС).
Кроме того, по словам М.Пенса, президент США планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре во Вьетнаме, сообщило из индонезийской столицы информационное агентство Ассошиэйтед пресс.
Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году, а к ВАС - в 2010 году.
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