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Дальнее зарубежье 20.04.2017 18:03

Трамп примет участие в саммитах АСЕАН, ВАС и АТЭС

Президент США Дональд Трамп примет участие в ноябре в саммитах трех азиатских региональных объединений, членами двух из которых является Россия.

Находящийся в Джакарте вице-президент США Майк Пенс сообщил в четверг, что Д.Трамп будет участвовать в ноябре на Филиппинах во встрече в верхах АСЕАН, а также в Восточноазиатском саммите (ВАС).

Кроме того, по словам М.Пенса, президент США планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре во Вьетнаме, сообщило из индонезийской столицы информационное агентство Ассошиэйтед пресс.

Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году, а к ВАС - в 2010 году.

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Тэги: США, АЗИЯ, ТРАМП, САММИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]