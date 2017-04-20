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Дальнее зарубежье 20.04.2017 18:19

Сейм Литвы одобрил запрет на импорт электроэнергии с БелАЭС и других небезопасных станций

В четверг литовский сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих небезопасных АЭС третьих стран.

За закон о принятии необходимых мер для защиты от угроз, представляемых небезопасными АЭС третьих стран, проголосовали 87 членов сейма.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал, что БелАЭС вместе с остановленным проектом АЭС в Калининградское области России представляют угрозу для Литвы, нарушают Конвенцию о ядерной безопасности, которая требует согласовывать выбор площадок с соседними государствами и оценивать их влияние и возможный ущерб людям и природе.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛАЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]