Сейм Литвы одобрил запрет на импорт электроэнергии с БелАЭС и других небезопасных станций

В четверг литовский сейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих небезопасных АЭС третьих стран.

За закон о принятии необходимых мер для защиты от угроз, представляемых небезопасными АЭС третьих стран, проголосовали 87 членов сейма.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее сообщал, что БелАЭС вместе с остановленным проектом АЭС в Калининградское области России представляют угрозу для Литвы, нарушают Конвенцию о ядерной безопасности, которая требует согласовывать выбор площадок с соседними государствами и оценивать их влияние и возможный ущерб людям и природе.

В июне прошлого года правительство Литвы одобрило план эмбарго электроэнергии произведенной на БелАЭС и в других третьих странах, по которому ее импорт в Литву и одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне Nord Pool. Недавно Польша заявила, что присоединится к этой инициативе Литвы.