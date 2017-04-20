Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам

Армения продолжает демонстрировать свои территориальные претензии к Азербайджану и соседним народам посредством присвоения чужих материальных и нематериальных ценностей, заявил председатель Агентства по авторским правам Азербайджана Кямран Иманов.

«Армения игнорирует принятые соответствующими международными организациями решения по оккупированным территориям Азербайджана, всячески стараясь сохранить существующий статус-кво», - подчеркнул К.Иманов в четверг на международном семинаре на тему «Издание книги и цифровая революция: правильные направления, процессы и практические шаги в промышленности цифрового издательства».

По его словам, все это приводит к продолжающейся политике присвоения Арменией материального и нематериального наследия Азербайджана.

«Молчание международных организаций приводит к тому, что Армения продолжает присваивать наше культурное и историческое наследие», - сказал руководитель агентства.

К.Иманов отметил, что цифровая революция открывает новые возможности для издателей, расширяя читательскую аудиторию.

«В Азербайджане семь издательств выпускают электронные книги. 79 газет и журналов наряду с печатной версией, используют и электронную, осуществляют электронную продажу книг», - подчеркнул он.

Р.Бабаев