Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам

Армения продолжает демонстрировать свои территориальные претензии к Азербайджану и соседним народам посредством присвоения чужих материальных и нематериальных ценностей, заявил председатель Агентства по авторским правам Азербайджана Кямран Иманов.
«Армения игнорирует принятые соответствующими международными организациями решения по оккупированным территориям Азербайджана, всячески стараясь сохранить существующий статус-кво», - подчеркнул К.Иманов в четверг на международном семинаре на тему «Издание книги и цифровая революция: правильные направления, процессы и практические шаги в промышленности цифрового издательства».
По его словам, все это приводит к продолжающейся политике присвоения Арменией материального и нематериального наследия Азербайджана.
«Молчание международных организаций приводит к тому, что Армения продолжает присваивать наше культурное и историческое наследие», - сказал руководитель агентства.
К.Иманов отметил, что цифровая революция открывает новые возможности для издателей, расширяя читательскую аудиторию.
«В Азербайджане семь издательств выпускают электронные книги. 79 газет и журналов наряду с печатной версией, используют и электронную, осуществляют электронную продажу книг», - подчеркнул он.
Р.Бабаев
Курс манат/доллар на 21 апреля - 1,7022 AZN/$1
Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель
Автобус перевернулся на западе Азербайджана, 17 человек пострадали, включая 3 детей - Минздрав
Венесуэльская PDVSA спонсировала инаугурацию Трампа через американскую Citgo
Микроавтобус перевернулся в Азербайджане, пострадали шесть пассажиров
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Ирано-китайское соглашение о перепрофилировании ядерного реактора в Араке на мирные исследования будет подписано в воскресенье в Вене
В НАТО отклонили приглашение на московскую конференцию по международной безопасности
Памела Андерсон призвала голосовать за Меланшона на президентских выборах во Франции
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»