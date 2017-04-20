SOCAR ввела в строй новую скважину на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) сдала в эксплуатацию новую скважину на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

Скважина №317 пробурена с морского основания №7. Суточный дебит скважины – 120 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.

Работы по бурению скважины велись по заказу НГДУ "28 Мая".

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова