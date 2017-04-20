SOCAR ввела в строй новую скважину на мелководье Гюнешли

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) сдала в эксплуатацию новую скважину на мелководной части месторождения Гюнешли, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.
Скважина №317 пробурена с морского основания №7. Суточный дебит скважины – 120 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.
Работы по бурению скважины велись по заказу НГДУ "28 Мая".
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
Н.Аббасова
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