Юнкер ждет от польских прокуроров, расследующих дело о сотрудничестве контрразведки Польши с ФСБ России, достойного отношения к Туску

Допрос председателя Европейского Совета Дональда Туска в прокуратуре Польши не отразился на доверии к нему председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявила в четверг официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Председатель Юнкер полностью доверяет председателю Туску, с которым они вместе работают в течение многих лет с тех пор, как оба были премьер-министрами (в своих странах - ИФ), а теперь являются соответственно председателем Комиссии и председателем Европейского Совета. Председатель Юнкер желает достойного отношения (польских властей - ИФ) к председателю Туску", - сказала М.Андреева в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она назвала это "политическим ответом" на заданный ей вопрос о действии иммунитета европейского чиновника относительно Д.Туска.

По словам М.Андреевой, расследование в Польше продолжается, и все юридические вопросы должны быть обращены к компетентным органам. При этом пресс-секретарь отметила, что на данный момент Д.Туск полностью сотрудничает со следствием, поэтому она не видит необходимости в соответствующих комментариях.

Накануне председатель Евросовета провел в качестве свидетеля более восьми часов на допросе в прокуратуре Варшавы по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ России.