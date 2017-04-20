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Дальнее зарубежье 20.04.2017 18:34

Юнкер ждет от польских прокуроров, расследующих дело о сотрудничестве контрразведки Польши с ФСБ России, достойного отношения к Туску

Допрос председателя Европейского Совета Дональда Туска в прокуратуре Польши не отразился на доверии к нему председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявила в четверг официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Председатель Юнкер полностью доверяет председателю Туску, с которым они вместе работают в течение многих лет с тех пор, как оба были премьер-министрами (в своих странах - ИФ), а теперь являются соответственно председателем Комиссии и председателем Европейского Совета. Председатель Юнкер желает достойного отношения (польских властей - ИФ) к председателю Туску", - сказала М.Андреева в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она назвала это "политическим ответом" на заданный ей вопрос о действии иммунитета европейского чиновника относительно Д.Туска.

По словам М.Андреевой, расследование в Польше продолжается, и все юридические вопросы должны быть обращены к компетентным органам. При этом пресс-секретарь отметила, что на данный момент Д.Туск полностью сотрудничает со следствием, поэтому она не видит необходимости в соответствующих комментариях.

Накануне председатель Евросовета провел в качестве свидетеля более восьми часов на допросе в прокуратуре Варшавы по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ России.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, ТУСК, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]