Юнкер ждет от польских прокуроров, расследующих дело о сотрудничестве контрразведки Польши с ФСБ России, достойного отношения к Туску

Допрос председателя Европейского Совета Дональда Туска в прокуратуре Польши не отразился на доверии к нему председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявила в четверг официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Председатель Юнкер полностью доверяет председателю Туску, с которым они вместе работают в течение многих лет с тех пор, как оба были премьер-министрами (в своих странах - ИФ), а теперь являются соответственно председателем Комиссии и председателем Европейского Совета. Председатель Юнкер желает достойного отношения (польских властей - ИФ) к председателю Туску", - сказала М.Андреева в четверг на брифинге в Брюсселе.
Она назвала это "политическим ответом" на заданный ей вопрос о действии иммунитета европейского чиновника относительно Д.Туска.
По словам М.Андреевой, расследование в Польше продолжается, и все юридические вопросы должны быть обращены к компетентным органам. При этом пресс-секретарь отметила, что на данный момент Д.Туск полностью сотрудничает со следствием, поэтому она не видит необходимости в соответствующих комментариях.
Накануне председатель Евросовета провел в качестве свидетеля более восьми часов на допросе в прокуратуре Варшавы по делу о сотрудничестве польской контрразведки с ФСБ России.
Карабахский конфликт должен быть решен на основе территориальной целостности Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Алжир подписали меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции
Армения продолжает присваивать материальные и нематериальные ценности Азербайджана и соседних народов – глава Агентства по авторским правам
Предприниматели на западе Азербайджана в четверг получили кредиты по линии НФПП на сумму более 300 тыс. манатов
Курс манат/доллар на 21 апреля - 1,7022 AZN/$1
Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель
В Китае растет число поклонников Иванки Трамп
Около 45 человек погибли на дорогах Баку в январе-марте 2017 года
Более 161 кг наркотиков изъяла в первом квартале полиция Баку из незаконного оборота
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Call-центр банка ВТБ (Азербайджан) увеличил пропускную способность звонков
При поддержке компании Bakcell, в Баку прошел детский международный шахматный турнир
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»