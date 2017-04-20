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Дальнее зарубежье 20.04.2017 18:44

Более 160 компаний США выступают против иммиграционного указа Трампа

Более 160 американских компаний официально выступили против указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан шести мусульманских государств.

Руководители компаний, занятых преимущественно в высокотехнологической отрасли, направили совместное письмо в апелляционный суд штата Вирджиния, сообщает Deutsche Welle. В их число входят Facebook, Google, Microsoft, Tesla, Hewlett-Packard, Amazon.com, eBay.

В нем говорится, что президентский указ причинит значительный ущерб американским предприятиям. В том числе, он затруднит поиск талантливого персонала и подорвет конкурентоспособность американской экономики. Кроме того, распоряжение Д.Трампа может вынудить международные компании инвестировать в страны с более дружественной политикой в отношении иммигрантов.

Авторы письма подчеркивают, что США являются страной иммигрантов: они вносят огромный вклад в экономическую, политическую и культурную жизнь.

Речь идет о втором иммиграционном указе Д.Трампа, который на три месяца запрещает въезд в США гражданам Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Ранее суд отверг первый иммиграционный указ президента. Чтобы настоять на реализации второй, переработанной и менее жесткой его версии, Д.Трамп обещал при необходимости дойти до Верховного суда США.

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Тэги: США, КОМПАНИИ, ИММИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]