Франция сейчас находится в лучшем состоянии, чем в 2012 году - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что за время его срока на посту главы государства общее состояние Франции улучшилось, сообщает в четверг газета "Фигаро".

"Я оставлю своему преемнику страну в лучшем состоянии, чем то, в котором я ее обнаружил (после избрания на пост президента Франции в 2012 году - ИФ)", - приводит издание слова Ф.Олланда.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 23 апреля, второй запланирован на 7 мая.

Действующий президент Франции, как сообщалось, отказался от попытки переизбраться на второй срок. Наблюдатели отмечают, что это решение продиктовано, в частности, низким уровнем поддержки Ф.Олланда во Франции и недовольством избирателей его деятельностью на посту главы государства.