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Дальнее зарубежье 20.04.2017 19:17

Франция сейчас находится в лучшем состоянии, чем в 2012 году - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что за время его срока на посту главы государства общее состояние Франции улучшилось, сообщает в четверг газета "Фигаро".

"Я оставлю своему преемнику страну в лучшем состоянии, чем то, в котором я ее обнаружил (после избрания на пост президента Франции в 2012 году - ИФ)", - приводит издание слова Ф.Олланда.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 23 апреля, второй запланирован на 7 мая.

Действующий президент Франции, как сообщалось, отказался от попытки переизбраться на второй срок. Наблюдатели отмечают, что это решение продиктовано, в частности, низким уровнем поддержки Ф.Олланда во Франции и недовольством избирателей его деятельностью на посту главы государства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАБОТА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]