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Дальнее зарубежье 20.04.2017 19:29

У Фийона выкрали ноутбук и флешку из автомобиля сопровождения

У кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона украли ноутбук и флеш-карту с персональными данными, сообщили в четверг местные СМИ.

Как выяснили журналисты, кража произошла еще во вторник в Лилле, где проходил митинг в поддержку его предвыборной кампании.

По данным газеты "Паризьен", неизвестные взломали дверь автомобиля сопровождения и выкрали из салона ноутбук и флешку, а также патроны и полицейские нарукавные повязки.

В предвыборном штабе Фийона заверили, что ноутбук был дистанционно заблокирован, а на USB-флешке не было какой-то ценной информации. По их словам, там были только личные фотографии.

Полиция начала расследование по факту кражи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]