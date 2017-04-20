Рост цен на нефть ускорился, Brent подорожала до $53,46 за баррель

Цены на нефть ускорили подъем в ходе торгов в четверг после заявлений министров нефти Саудовской Аравии, Кувейта и Омана о возможности продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении нефтедобычи.

Накануне нефть подешевела более чем на 3,6% на данных о росте добычи нефти и увеличении коммерческих запасов бензина в США.

Июньский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 поднялся на $0,53 (1%) - до $53,46 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,45 (0,89%) - до $50,89 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в четверг, июньский фьючерс подорожал на 0,9%, до $51,3 за баррель.

Пока никаких соглашений не достигнуто, но среди членов ОПЕК ширится поддержка позиции по продлению изначальных договоренностей еще на полгода, заявил министр энергетики, промышленности и природных ископаемых Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на энергетической конференции в Абу-Даби.

Его коллега из Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил, что ожидает продления соглашения об ограничении добычи нефти. "Мы наблюдаем заметное увеличение соблюдения договоренностей со стороны не-ОПЕК, что подтверждает важность продления соглашения", - сказал он.

Министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи утверждает, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман) уже достиг соглашения о возможности ограничения нефтедобычи еще на полгода, чтобы снизить мировые запасы нефти.

По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране достигла максимума с августа 2015 года - 9,25 млн баррелей в сутки, показатель растет последние девять недель. Запасы бензина увеличились впервые с февраля.

При этом снижение резервов нефти было менее значительным, чем ожидали аналитики: запасы упали на 1,03 млн баррелей, до 532,3 млн баррелей, консенсус-прогноз составлял 1,4 млн баррелей.