Зариф призвал США выполнять собственные обязательства по ядерному соглашению

Глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал США выполнять собственные обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) вместо того, чтобы обвинять Тегеран, написал министр в четверг на своей странице в "Твиттере".

"Избитые обвинения США не могут скрыть то, что они признают выполнение Ираном условий СВПД, который обязывает США изменить курс и выполнять собственные обязательства", - написал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон назвал Иран мировым лидером в области спонсирования терроризма. Вместе с тем госдеп США подтвердил, что по состоянию на 18 апреля Иран выполняет свои обязательства в рамках плана СВПД.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности оценить, соответствует ли интересам Вашингтона решение Барака Обамы отменить часть санкций против Ирана.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Вслед за этим СБ ООН принял резолюцию 2231, одобряющую СВПД.

16 января 2016 года, после того, как МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном своих обязательств по СВПД, были отменены все санкционные резолюции СБ ООН, а США и ЕС сняли или приостановили большую часть экономических и финансовых санкций, связанных с ядерной программой Тегерана.