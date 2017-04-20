В Эстонии приступил к боевой службе батальон НАТО

В Эстонии в четверг состоялась торжественная церемония начала боевой службы дислоцированных в стране войск НАТО.

На торжественном построении международного батальона НАТО, прошедшем в военном городке в Тапа (Tapa), солдат и офицеров приветствовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), министры обороны Великобритании, Дании и Эстонии Майкл Фэллон (Michael Fallon), Клаус Хьорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen) и Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Перед началом церемонии президент Эстонии приняла М.Фэллона.

Поблагодарив Соединенное Королевство за комплектацию боевой группы батальона НАТО, она выразила мнение, что "Сдерживание НАТО как золото выдержало пробу - никто не посмел поднять оружие против союзников".

По ее словам, единогласное решение НАТО, принятое в прошлом году в Варшаве, привело в Эстонию боевую батальонную группу НАТО. "В нынешней ситуации в области безопасности это гарантирует безопасность как Эстонии, так и всего альянса и говорит о том, что безопасность союзников нельзя расколоть", - сказала президент.

"Однако среда безопасности окружает нас на 360 градусов - на суше, в воздухе и на воде. Мы уверены, что вклад НАТО в защиту нашего воздушного и морского пространства увеличится",- сказала она.

М.Фэллон поблагодарил Таллин за вклад в НАТО и подчеркнул, что "Эстония является одним из немногих союзников, который вкладывает в оборону более чем 2 согласованных процента (от ВВП)".

В состав батальона входят около 1200 военнослужащих из стран НАТО, в том числе более 800 из Великобритании и свыше 300 из Франции. На вооружении британского контингента танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины. У французского контингента боевая техника представлена танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB.

Французские военные прослужат в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят датчане. Батальонная боевая группа НАТО будет дислоцироваться в военном городке в Тапа и взаимодействовать с 1-й бригадой сил обороны Эстонии. Руководить ею будет Соединенное королевство.

Войска прибыли в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО 2016 года, согласно которым батальонные боевые группы будут размещены в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.